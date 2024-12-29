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Giriş Tarihi: 29.12.2024 16:42 Son Güncelleme: 29.12.2024 16:49

Belçika ilk adımı attı: Sigara satışı yasaklanacak

Belçika, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bir ilki gerçekleştirdi. Ülkede, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren tek kullanımlık elektronik sigara satışı yapılamayacak.

AA
Belçika ilk adımı attı: Sigara satışı yasaklanacak

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, gazetecilere, ucuz elektronik sigaraların, gençleri sigaraya özendirmenin ve nikotin bağımlısı yapmanın kolay bir yolu olduğu için "sağlık tehdidi" haline geldiğini belirtti.

Tek kullanımlık tasarlanan sigaraların içeriğindeki plastik ve pillerin de çevreye zarar verdiğine işaret eden Vandenbroucke, bunların tehlikeli atık kimyasallar yarattığını kaydetti.

Vandenbroucke, "Elektronik sigaralar genellikle nikotin içeriyor ve bu nikotin bağımlılığına yol açar. Nikotin sağlığınız için kötüdür, bunlar gerçekler." ifadelerini kullandı.

Belçika, 1 Ocak'ta "vape" ismiyle de bilinen tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu adımı atan ilk ülke olacak.

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Belçika ilk adımı attı: Sigara satışı yasaklanacak
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