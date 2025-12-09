Belçika Savunma Bakanlığı: "Türkiye'nin içinde olmadığı güvenlik senaryosu gerçekçi değil"

Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü'nün önemine vurgu yapan Francken, Türkiye'nin güçlü savunma sanayisi ve büyük şirketleriyle Avrupa için kritik bir ortak olduğunu ifade etti. Francken, "Türk halkına, Türk sanayisine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye ve Belçika olarak iş birliği yapmalıyız, birlikte çalışmalıyız." dedi.

"2026 TÜRKİYE–BELÇİKA İLİŞKİLERİNDE DÖNÜM YILI OLACAK"

Türkiye-Belçika ikili ilişkilerini "çok iyi" olarak tanımlayarak, iki NATO üyesinin her zaman birlikte güçlü durduğunu dile getiren Francken, 2026'da Belçika Prensesi Astrid'in başkanlığındaki büyük ticaret heyetinin Türkiye'ye geleceğini ve NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da yapılacağını hatırlatarak, ikili ilişkilerin "çok verimli bir yıla" hazırlandığını söyledi.

"DRON VE TEKNOLOJİ ALANINDA TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Artan dron tehditleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğine sıcak bakan Francken, "Evet, kesinlikle. Türkiye'nin, inovasyon ve teknoloji, özellikle de dronlar, insansız hava araçları ve insansız sistemler alanında en ilerici ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin Ukrayna ile bu alanda öncü rol oynadığını belirten Bakan Francken, Türkiye'nin çok ciddi kabiliyetleri ve güçlü bir yenilik kapasitesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu konuda ciddi bilgi birikimi bulunduğunu dile getiren Francken, iki ülkenin bu alanda da birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Ülkesinde dronlarla yürütülen hibrit savaşın yol açtığı tehditlerin Türkiye ile işbirliği yaparak bertaraf edilebileceğini söyleyen Francken, "Ülkenizden öğrenebileceğimiz çok şey var." diyerek sözlerine son verdi.