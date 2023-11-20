Belçika ve İspanya başbakanları Gazze için Orta Doğu’ya gidiyor

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu görüşmek ve siyasi çözüme katkı için bölgeyi ziyaret edecek.

Belçika Başbakanı De Croo, sosyal medyadaki açıklamasında, Sanchez ile Orta Doğu'ya gideceklerini açıkladı.

De Croo, "Avrupa Birliği olarak gerginliğin düşürülmesine ve olası bir siyasi çözüme aktif katkıda bulunmak istiyoruz. İsrail ve Filistin'deki insani ve siyasi durumla ilgili görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı.

Sanchez ve De Croo, İsrail'de Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Filistin'de de Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.