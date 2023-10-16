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Giriş Tarihi: 16.10.2023 22:43 Son Güncelleme: 16.10.2023 23:31

Belçika'da bir kişi etrafa ateş açtı: 2 ölü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika-İsveç maçının oynandığı Kral Baudouin Stadyumu yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Etrafa rastgale ateş açan 1 kişi, 2 kişiyi öldürdü. Ölenlerin maçı izlemeye gelen İsveç vatandaşları olduğu belirlendi.

AA
Belçika’da bir kişi etrafa ateş açtı: 2 ölü

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

MAÇI İZLEMEYE GELEN 2 İSVEÇLİ ÖLDÜ

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

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Belçika'da bir kişi etrafa ateş açtı: 2 ölü
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