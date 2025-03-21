Belçika’da büyük grev: Demir yolu çalışanları karar aldı

Belçika'nın ulusal demir yolu şirketi SNBC, bütün birimlerdeki Bağımsız Sendika üyelerinin 23 Mart ile 30 Mart arasında greve gideceklerini ve eylem nedeniyle tren seferlerinin azaltılacağını duyurdu. Açıklamada, tren seferlerinin 24 saat öncesinde SNBC internet sitesi ve uygulamasından takip edilebileceği belirtilerek, yolculara planlamalarını buna göre yapmaları ve seferleri kontrol etmeleri tavsiye edildi.