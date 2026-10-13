Belçika’da çocuk göstericilere gözaltı

Belçika’da çocuk göstericilere gözaltı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Fransa'da okullar için daha fazla imkân ve personel talebiyle başlayan öğrenci eylemleri yaklaşık 1 aydır sürüyor. Öğrenciler, başkent Paris başta olmak üzere Lille, Marsilya ve Rennes'in de aralarında bulunduğu pek çok kentte eylem düzenliyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Fransızca eğitimdeki bütçe kesintilerine karşı protesto düzenleyen öğrencilerle polis arasında arbede çıktı, 9'u 18 yaşından küçük 10 gösterici tutuklandı. Bazı göstericiler, slogan atıp havai fişeklerle kamusal alanlara zarar verirken, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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