Belçika’da çocuk göstericilere gözaltı
Fransa'da okullar için daha fazla imkân ve personel talebiyle başlayan öğrenci eylemleri yaklaşık 1 aydır sürüyor. Öğrenciler, başkent Paris başta olmak üzere Lille, Marsilya ve Rennes'in de aralarında bulunduğu pek çok kentte eylem düzenliyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de de Fransızca eğitimdeki bütçe kesintilerine karşı protesto düzenleyen öğrencilerle polis arasında arbede çıktı, 9'u 18 yaşından küçük 10 gösterici tutuklandı. Bazı göstericiler, slogan atıp havai fişeklerle kamusal alanlara zarar verirken, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.
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