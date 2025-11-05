Belçika’da dron krizi: Eski ve yeni savunma bakanları arasında gerginliğe neden oldu

Eski Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, kamu yayıncısı RTBF'ye yaptığı açıklamada, halefi Theo Francken'in açıklamalarını eleştirdi. Dedonder, kendi döneminde bu tehdidin fark edilerek siber savunmaya yatırım yapıldığını ve hava sahası koruma sistemleri için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Dedonder, Francken'in Belçika'nın hava sahasını ihlal eden dronları "öngöremediği" yönündeki iddialarına karşı çıkarak, "Bir savunma bakanının vatandaşları korumasını bekliyoruz, kışkırtmasını değil." ifadelerini kullandı.

FRANCKEN: "BU DRONLAR AMATÖR İŞİ DEĞİL"

Dronların amatörlerin elinden çıkmış gibi görünmediğini söyleyen görevdeki Savunma Bakanı Theo Francken bazı bölgelerde gece saatlerinde önce küçük, sonra büyük dronlar uçurulduğunu ve bunun "amatörlerin işi olmadığını" ifade etti.