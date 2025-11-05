Belçika’da dron krizi: Eski ve yeni savunma bakanları arasında gerginliğe neden oldu
Belçika’da askeri üsler üzerinde dron hareketliliğinin tespit edilmesi, ülkenin mevcut ve eski savunma bakanları arasında gerginliğe neden oldu.
Eski Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, kamu yayıncısı RTBF'ye yaptığı açıklamada, halefi Theo Francken'in açıklamalarını eleştirdi. Dedonder, kendi döneminde bu tehdidin fark edilerek siber savunmaya yatırım yapıldığını ve hava sahası koruma sistemleri için çalışmaların başlatıldığını belirtti.
Dedonder, Francken'in Belçika'nın hava sahasını ihlal eden dronları "öngöremediği" yönündeki iddialarına karşı çıkarak, "Bir savunma bakanının vatandaşları korumasını bekliyoruz, kışkırtmasını değil." ifadelerini kullandı.
FRANCKEN: "BU DRONLAR AMATÖR İŞİ DEĞİL"
Dronların amatörlerin elinden çıkmış gibi görünmediğini söyleyen görevdeki Savunma Bakanı Theo Francken bazı bölgelerde gece saatlerinde önce küçük, sonra büyük dronlar uçurulduğunu ve bunun "amatörlerin işi olmadığını" ifade etti.
BELÇİKA'DA DRON HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR
Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından Belçika'nın gündemini de dronlar meşgul ediyor.
Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.
25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği bildirilmişti.
1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti.
Brüksel Havalimanı çevresinde dün akşam dronların tespit edilmesi üzerine güvenlik nedeniyle uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.