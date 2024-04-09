Belçika’da Filistin bayrağına ikiyüzlü yaklaşım

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Evere Belediyesinin dün astığı Filistin bayrağının indirilmesine tepki gösteren Belediye Başkanı Ridouane Chahid, kendisini eleştirenlerin konuya çifte standartla yaklaştığını söyledi.

Evere Belediyesinin protokol girişine dün İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların 6. ayı nedeniyle Filistin halkıyla dayanışma sergilemek için asılan bayrak, gece kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce indirildi. Polisin, bayrağı indirenlerin belirlenmesi için güvenlik kameralarını incelemeye devam ettiği öğrenildi.

Evere Belediyesi Başkanı Ridouane Chahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin bayrağının belediye binasına çekilmesiyle ilgili "kurumsal tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle vatandaşlardan tepki aldığını söyledi.

Chahid, diğer belediyelerde daha önce Ukrayna ve İsrail bayrakları asıldığında aynı tepkinin verilmediğini vurgulayarak, "Uccle Belediyesine İsrail bayrağı asıldığında neredeydiler? Tarafsızlıkta çifte standart mı olur?" sorularını yöneltti.

BAŞBAKAN'DAN DESTEK

Belçika'daki bölgesel hükümetlerden Brüksel Başkent Bölgesi'nin Başbakanı Rudi Vervoort da Chahid'e destek verdi. Bir radyo programında yaptığı konuşmada Vervoort, "Evrensel davaları savunmaya hakkımız var." dedi. Vervoort, "Beni şaşırtan şey, birkaç ay önce (Brüksel'deki) Uccle Belediyesinde İsrail bayrağının sergilenmesi ve bunun herhangi bir tartışmaya yol açmamasıydı." ifadelerini kullandı.