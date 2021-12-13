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Giriş Tarihi: 13.12.2021 12:44

Belçika'da flaş karar! Trafik cezasını ödemeyenlerin ehliyeti iptal edilecek

AA
Belçika’da flaş karar! Trafik cezasını ödemeyenlerin ehliyeti iptal edilecek

Belçika'da trafik cezasını ödemeyene büyük şok! Ülkede kurulacak yeni sistemle trafik cezalarını ödemeyenlerin ehliyetleri otomatik olarak iptal edilecek.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, trafik cezalarının tahsilatını artırmak için yeni bir uygulamaya geçileceğini açıkladı. Trafik kurallarını ihlal eden pek çok kişinin cezalarını ödemeyi ihmal ettiğini belirten Quickenborne, cezaların zamanında ödenmesi için daha katı bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti.

OTOMATİK OLARAK İPTAL EDİLECEK

Quickenborne, trafik kural ihlali sonrasında para cezasının zamanında ödenmemesi halinde sürücü belgelerinin otomatik olarak iptal edileceği bir sisteme geçileceğini bildirdi. Belçika'da yılda 4,5 milyon civarında trafik cezası kesiliyor. Bunun yaklaşık yüzde 93'ü ödenirken yüzde 7'si ödenmiyor. Ödenmeyen trafik ceza sayısı yılda 300 bini buluyor.

Söz konusu uygulamayla ödenmeyen trafik cezalarının tahsilatının sağlanması hedefleniyor.

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Belçika'da flaş karar! Trafik cezasını ödemeyenlerin ehliyeti iptal edilecek
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