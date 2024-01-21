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Giriş Tarihi: 21.1.2024 19:09

Belçika'da Gazze'ye destek gösterisine binlerce kişi katıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen binlerce kişi, Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla yürüyüş düzenledi.

AA
Belçika’da Gazze’ye destek gösterisine binlerce kişi katıldı

Brüksel Kuzey Tren istasyonu önünde bir araya gelenler, Place Jean Rey Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar, "Filistin için adalet, hemen" sloganları eşliğinde "Gazze'deki çocukları kurtarın", "Ateşkes, hemen şimdi!", "Filistinlilerin hakkı insan hakkıdır" yazılı dövizler ile Filistin ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açan Güney Afrika Cumhuriyeti bayraklarını da taşıdı.

Göstericiler arasında Sosyalist Parti Başkanı Paul Magnette de yer aldı. Magnette, X sosyal medya hesabında, gösteriden video paylaşarak Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı.

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Belçika'da Gazze'ye destek gösterisine binlerce kişi katıldı
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