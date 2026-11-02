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Belçika’da hükümet krizi kapıda: Başbakan istifayı sundu! Gözler Kral Philippe’de

Belçika’da hükümet krizi kapıda: Başbakan istifayı sundu! Gözler Kral Philippe’de

Belçika’da bütçe görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Başbakan Bart De Wever istifasını Kral’a sundu. Kral Philippe kararını şimdilik erteleyerek koalisyon liderleriyle görüşme kararı aldı. Uzlaşma sağlanamazsa ülkede erken seçim ihtimali gündeme gelebilir.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 15:11 Son Güncelleme: 02 Kasım 2026 15:31

Belçika Kraliyet Sarayı'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kral Philippe'in Belçika Başbakanı Bart De Wever'i kabul ettiği belirtildi. Başarısızlıkla sonuçlanan bütçe görüşmelerinin ardından Başbakan'ın istifasını sunduğu aktarılan açıklamada, Kral'ın kararını şimdilik erteleyerek yarından itibaren koalisyonu oluşturan çoğunluk partilerinin liderleriyle istişarelere başlayacağı ifade edildi. Belçika Kraliyet Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Kral'ın bütçe konusunda uzlaşma sağlanamamasından üzüntü duyduğu aktarıldı. Açıklamada, Kral'ın jeopolitik belirsizliklerin ve önemli ekonomik zorlukların yaşandığı mevcut ortamda ülkenin uzun süreli bir siyasi krizi kaldıramayacağının altını çizdiği kaydedildi. Kral'ın tüm taraflara sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısında bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Kral, ilgili tüm tarafları genel çıkarları ve uzlaşma anlayışını ön planda tutmaya davet etti. Başbakan, 6 Kasım Cuma günü yeniden Kral tarafından kabul edilecek." ifadelerine yer verildi.

KRAL İSTİFAYI KABUL EDERSE NE OLACAK? Kral Philippe'in Başbakan De Wever'in istifasını kabul etmesi halinde Belçika'da yeni bir hükümet kurma süreci başlayabilecek. Bu süreçte mevcut hükümet, yeni hükümet göreve başlayana kadar günlük devlet işlerini yürütmek üzere geçici hükümet olarak görevine devam edebilecek. Kral'ın siyasi partilerle istişarelerde bulunarak yeni bir koalisyon hükümetinin kurulması için girişim başlatması da seçenekler arasında bulunuyor. Mevcut koalisyon ortaklarının yeniden anlaşamaması ve farklı hükümet formüllerinin de sonuç vermemesi halinde erken seçim ihtimali gündeme gelebilecek.