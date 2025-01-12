Belçika’da ‘Maske takın’ uyarısıuyarısı

Belçika Sağlık Bakanlığı, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren herkese kalabalık yerlerde maske takmalarını önerdi. Geçen ay Belçika'da grip salgınının beklenenden çok erken başladığı açıklanmıştı. Uyarı seviyesi ise en yüksek seviyeden bir alt basamak olan turuncu kodda bulunuyor. Bu virüslerin yayılması nedeniyle hastaneler ve aile hekimleri üzerindeki yük artarken huzurevlerinde de çok sayıda kişi hastalanıyor. Sağlık Bakanlığı, semptom gösteren kişilere toplu taşıma gibi yerlerde maske takmalarını ve mesafeyi korumalarını tavsiye etti.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İnfluenza A virüsü nedeniyle bir haftada 4 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19 ve mevsimsel enfeksiyon vakalarında da artış oldu. Söz konusu 4 kişinin 70 yaş ve üstü olduğu bilgisi verildi.