Belçika’da polislerden şiddet karşıtı gösteri

Sendikalar tarafından organize edilen eylemde polisler, Başbakan Alexander De Croo ve İçişleri Bakanı Anneles Verlinden'i polislerin taleplerini görmezden gelmekle suçlayarak, 2022'de rafa kaldırılan NANAP adlı emeklilik paketi nedeniyle hükümete karşı kızgın olduklarını dile getirdi. Hükümeti polis tazminatlarını ve sosyal yardımları gözden geçirmeye çağıran protestocular, "Bu hükümet polis mesleğini daha çekici hale getirme sözü verdi. Ancak şimdiye kadar bunun tersi oldu" dedi.