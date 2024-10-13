Belçika’da seçim yarışı: Türkler de aday

9 Haziran'da yapılan genel seçimin ardından 8 milyondan fazla seçmen 4 ay sonra bu kez yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanıyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, başkent Brüksel'e bağlı 19 belediyede elektronik olarak, çipli bir kart ile ekran üzerinden yapılıyor.

Seçmenler, oylarıyla doğrudan belediye başkanını değil, belediye meclisi üyelerini belirliyor. Her parti belediye meclisi üyesi adaylarından oluşan bir liste hazırlıyor. Seçmenler, oylarını ya partiye ya da "tercihli oy" kullanarak partinin listesinden en fazla 4 isime verme hakkına sahip.

Belediye başkanı ise seçimin sonunda meclis üyeleri tarafından belirleniyor.