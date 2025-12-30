Belçika’da tramvay kazası: 9 kişi yaralandı

Anvers'in Zwijndrecht bölgesine doğru yol alan 5 ve 9 numaralı hatlardaki iki tramvay yerel saatle sabah 08.30 sıralarında çarpıştı.

Kazada iki tramvayın sürücüsü ile 7 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Kaza nedeniyle 3, 5, 9 ve 15 numaralı tramvay hatlarında aksamalar yaşanırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.