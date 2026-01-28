Belçika’dan ABD’ye sert mesaj! “En büyük müttefikimiz kırılganlığımızı istismar ediyor”

Brüksel'deki Kraliyet Sarayı'nda konuşan De Wever, Belçika'nın uzun bir jeopolitik ve ekonomik istikrarsızlık dönemine hazırlanması gerektiğini ifade etti.

AVRUPA İÇİN KARANLIK TABLO

De Wever, Ukrayna'daki savaşın bu süreci daha da derinleştirdiğini söyledi. Avrupa'nın yakın gelecekte kendi egemenliğini savunacak askeri kapasiteye sahip olamayacağının da artık net şekilde görüldüğünü dile getirdi.

Doğrudan ABD'nin adını anmaktan kaçınan De Wever, "En büyük müttefikimiz bu kırılganlığı istismar etmeye çalışıyor" dedi.

Bunun Avrupa ülkelerinin egemenliğinin ve halklarının demokratik iradesinin önemsenmediği izlenimi verdiğini kaydeden Belçika Başbakanı, Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkının zorla geçersiz kılınmasını öngören ve "haddini aşan" yaklaşımı eleştirdi.

De Wever, "Dünyanın en güçlü gücünden gelse bile Avrupalı bir müttefikin toprak bütünlüğünün ve kendi kaderini tayin hakkının baskı altına alınmasına asla tahammül edemeyiz." ifadesini kullanarak, Avrupa'nın doğuda ve batıda birlik içinde olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.