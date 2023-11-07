Belçikalı Bakan Gennez: İsrail savaş suçu işledi

Hamas'ın İsrail'e saldırılarını kınadığını, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini hatırlatan De Croo, misilleme saldırılarının aşırıya kaçtığını ifade etti.

De Croo, "Tek bir terörist için tüm mülteci kampını bombalamanın orantılı olduğunu söyleyemezsiniz. Bu çok zorlama olur. Ayrıca Batı Şeria'da dizginlenemeyecek bir şiddet konusunda da dikkatli olunmalı." diye konuştu.

BELÇİKALI BAKANDAN AB'YE TEPKİ

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de büyükelçilere konuşmasında AB yönetimine yüklendi.

"AB'nin ilk tepkisi utanç vericiydi." diyen Gennez, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kimseye danışmadan İsrail'e gittiğini, AB Komisyonu üyelerinin Filistinlilere yardımların kesileceğini açıklayarak çok ileri gittiğini söyledi.

İSRAİL'E SAVAŞ SUÇU SORUŞTURMASI TALEBİ

Gennez, Belçika'nın VTM televizyonunda katıldığı programda ise İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında konuşurken, "tüm unsurların İsrail'in savaş suçu işlediğine işaret ettiğini" belirtti.