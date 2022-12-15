Belçikalı bakana terörle mücadele dersi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Belçika'da bağlantılı oluşumları bulunduğunu belirterek, "Terör örgütlerinin Belçika'yı bu şekilde merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor. Terörle mücadelede de dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu, Lahbib'in Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki yeni bir kara harekâtı konusunda endişelerini dile getirmesine "Türkiye'ye karşı 'dayanışma' ifadesinde bulunuyorsunuz ama terörle mücadele etmemize karşı oluyorsunuz. Bizim terörle mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz" karşılığını verdi.