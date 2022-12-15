Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Belçikalı bakana terörle mücadele dersi
Giriş Tarihi: 16.12.2022

Belçikalı bakana terörle mücadele dersi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Belçikalı bakana terörle mücadele dersi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, terör örgütleri PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün Belçika'da bağlantılı oluşumları bulunduğunu belirterek, "Terör örgütlerinin Belçika'yı bu şekilde merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor. Terörle mücadelede de dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu, Lahbib'in Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki yeni bir kara harekâtı konusunda endişelerini dile getirmesine "Türkiye'ye karşı 'dayanışma' ifadesinde bulunuyorsunuz ama terörle mücadele etmemize karşı oluyorsunuz. Bizim terörle mücadelede sivillere hiçbir zaman zararımız olmaz" karşılığını verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Belçikalı bakana terörle mücadele dersi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA