Belçikalılar fişi çekiyor! Mesai saatleri dışında rahatsız edilmeyecekler

Belçika'da çalışanların mesai saatleri dışında işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara cevap vermeme hakkı bugünden itibaren belli şartlarla yürürlüğe girdi.

İş ve özel hayat dengesini sağlamak adına geçen yıl Belçika federal hükümetinin üzerinde anlaştığı iş gücü düzenlemesi kapsamındaki "bağlantıyı kesme veya fişi çekme" adı verilen uygulama 1 Nisan'dan itibaren başladı.

İŞVERENLE ANLAŞMA ŞARTI

Buna göre, 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde mesai saatleri dışında çalışanlar işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara yanıt vermeme hakkına sahip olabilecek.

Ancak bunun için işverenle çalışanlar arasında anlaşmaya varılmış olması gerekiyor.