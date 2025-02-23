Belçika’nın başkentinde peş peşe saldırılar: Çeteler sokakları savaş alanına çeviriyor

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Silahlı saldırıdan bir süre sonra, yetkililer Anderlecht yakınlarındaki Neerpede semtinde saldırıya karıştığından şüphelendikleri yanmış bir araç buldu.

Olay yerine intikal eden polis, 25 fişek kovanı ele geçirdi.

Saldırının failleri arabayla olay yerinden kaçarken, olayda yaralanan olmadı.

Brüksel Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Anderlecht ilçesindeki bir büfe, dün gece yarısı saatlerinde silahlı saldırının hedefi oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu ay içinde 5. kez aynı bölgede silahlı saldırı düzenlendi.

BELÇİKA SOKAKLARINDA KANLI HESAPLAŞMA

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan, Avrupa'nın başkenti olarak bilinen Brüksel'in Anderlecht ilçesinde 5,6,7 ve 15 Şubat'ta silahlı saldırılar yaşanmış, 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Haziran 2024'teki seçimlerin ardından hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi'nde 8 ay boyunca hükümetin kurulamamasının güvenlik zafiyetine yol açtığı yorumları yapılmıştı.

Savcılık, arka arkaya yaşanan olayların muhtemel nedeni olarak uyuşturucu çetesi hesaplaşmasına işaret etmişti.

Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa'da üst sıralarda yer alıyor. Brüksel'in, ticaret ve kullanım açısından Anvers Limanı'ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.