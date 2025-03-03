Belçika'nın "Türk köyü"nde karnaval coşkusu yaşandı
Belçika'nın Türk köyü olarak bilinen Faymonville'de gelenekselleşen karnaval, renkli görüntülere sahne oldu. Kendilerine "Türk" denilmesinin, kiliseye vergi ödemeyi reddetmeleriyle ilgili olduğunu belirten köylüler, karnaval kapsamında çeşitli kostümler giyerek eğlendi
Liege kentine bağlı köyün ay yıldızlı tabelasıyla dikkati çeken kültür merkezinde toplanan kalabalık, karnaval için hazırlıklarını yaptı.
"Türk Köyü" olarak bilinen Faymonville, karnaval etkinlikleri çerçevesinde kırmızı beyaza büründü. Çevre köylerdekilerin de katıldığı karnavalda, Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturuldu.
Rengarenk kostümleriyle köyün ana caddesinde dans ederek korteje katılan Faymonville sakinleri, izleyicilere konfetiler ve şekerler fırlattı.
Kendilerine "Türk" denilmesinin, kiliseye vergi ödemeyi reddetmeleriyle ilgili olduğunu belirten köylüler, karnaval kapsamında çeşitli kostümler giyerek eğlendi.
Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk de izledi.
Yıllardır Faymonville'e gelmeyi hayal ettiğini kaydeden Nesime Östen, karnavala Brüksel'den ailecek geldiklerini belirtti.
Östen, burada Türk bayrağını görmekten dolayı onur duyduğunu vurguladı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Kemal Östen de Faymonville'de Türk bayrağının dalgalandığını görmekten gururlandığını söyledi.
Almanya'nın Köln kentinden gelen Köksal Oldoğan ise karnavala ilk kez katıldığını dile getirdi.