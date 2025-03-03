Belçika'nın "Türk köyü"nde karnaval coşkusu yaşandı

Oldoğan, "Avrupa'nın başkenti sayılan Belçika'da Türk bayrakları ve Türk ismi olan bir karnavalda yer almaktan gururlandım. Türk bayrağımızı her yerde dalgalandırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Belçika'nın Gent kentinde yaşayan Eray Temiz de Türk köyünü ve Türk karnavalını internetten duyup geldiklerini aktardı.

Temiz, "230 kilometre uzaktan geldiğimize değdi. Çok eğlenceli ve hareketli bir karnaval, buraya her sene geleceğiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Aynı Türkiye'de gibi hissettim, görenler küçük Türkiye diyorlar." ifadesini kullandı.