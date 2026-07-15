Belçika’yı yasa boğan yangın: 6 kişinin cansız bedeni asansörde bulundu

Yetkililer, binanın henüz kullanıma açılmadığını ve yangın sırasında alanda yalnızca inşaat işçilerinin bulunduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Olay yerindeki yaklaşık 200 işçi tahliye edildi.

İtfaiye sözcüsü, iki inşaat işçisinin yanık nedeniyle yaralandığını ve Brüksel ile Leuven'deki hastanelere kaldırıldığını, bir itfaiyecinin de sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra taburcu edildiğini ekledi.

Ofisler, daireler ve bir otelden oluşması planlanan karma kullanımlı binada çıkan yangının, asansör boşluğu üzerinden alt katlara yayılmış göründüğünü belirten Derieuw, alevlerin yaklaşık bir saatte söndürüldüğünü ifade etti.

"DAHA BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ"

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, hayatını kaybedenleri bulmak için termal kameralar ve arama köpeklerinin kullanıldığını söyleyerek, "İtfaiyeciler, kurtarma ekipleri ve polis olay yerine hemen geldi. Herkes ne yapması gerektiğini biliyordu. Bu muhtemelen daha büyük bir felaketin önlenmesine yardımcı oldu" şeklinde konuştu.

Brüksel Çalışma Denetçisi Brecht Speybrouck, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

Belçika Kralı Philippe, yangının ardından Başbakan Bart De Wever ile olay yerini ziyaret etti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör