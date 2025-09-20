Belgrad’da gövde gösterisi: Sırbistan ordusu “Birliğin Gücü”yle sahnede

Sırbistan Sarayı önünde gerçekleşen törende, kara, hava ve deniz unsurlarına ait savunma araçları sergilendi. İsrail yapımı PULS çoklu roketatar sistemi ve Hermes tipi insansız hava aracının ilk kez tanıtılması dikkat çekti. Fransa'dan alınan Rafale savaş uçakları da törene damga vurdu.

VUCIC: SIRBİSTAN'IN ZAFERİ

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçit törenini "Sırbistan'ın gururu" olarak niteledi. Vucic, "Bu, barış ve refah isteyen, topraklarını ve geleceğini korumayı bilen Sırbistan'ın hayatta kalması ve zaferidir." dedi.

335 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İDDİASI

Öte yandan, 2025 başında Sırbistan'ın İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile insansız hava araçları ve gelişmiş topçu sistemleri alımı için 335 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı iddia edilmişti.