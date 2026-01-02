Ben-Gvir için görevden alma talebi: Başsavcı harekete geçti

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Başsavcı Baharav-Miara'nın Ben-Gvir'in görevden alınması talebine gerekçe olarak, "hukukun uygulanması ve soruşturmalarla ilgili en hassas davalar başta olmak üzere, makamını polis faaliyetlerini etkilemek amacıyla yasa dışı biçimde kötüye kullanmasını" gösterdi.

Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den, Başbakan Netanyahu'yu "Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamaya zorlayacak" bir karar çıkarılmasını istedi.

Bu uygulamaların "sistematik" hale geldiğini ve bu eğilimi durdurmak için adım atılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini belirten Başsavcı, "mevcut durumun sürmesinin polisin bağımsızlığını ve partiler üstü niteliğini zayıflattığını" da kaydetti.

Ayrıca haberde Ben-Gvir'in polis çalışmalarına müdahalesinin "hukuka aykırı" olduğu ve bunun temel demokratik değerlere doğrudan zarar verdiği vurgulandı.