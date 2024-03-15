Ben savaştan önce güzeldim

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 149 artarak 31 bin 490'a çıktı. Son 10 günde ise 859 Filistinliyi öldürdüler. Seslerini duyurmak isteyen Filistinli çocukların görüntüleri ise sosyal ağlarda büyük destek görüyor. AİLEMİ GERİ İSTERDİMAl Jazeera'da yayınlanan bir videoda küçük bir Filistinli kız çocuğu "Savaş kötü mü?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kötü tabii ki de. Hiç güzel olur mu! Savaştan önce ben de güzeldim. Savaşla birlikte ben de çirkin oldum. Yüzüm daha büyüktü. Böyle değildim ki ben daha tatlıydım, daha güzeldim. Cesetlerden harap olduk. Görüyor musun bunu? Tümüyle harap olduk."Muhammed isimli küçük bir erkek çocuğu ise ramazanı ilk kez yalnız geçirmesini isyan etti. Filistinli çocuk "Ailemi İsrail uçakları öldürdü. Ramazanda tek kaldım. Ailem bir mezarı bile olmadı. Toplu mezara gömüldüler. Eğer bir dilek hakkım olsaydı ailemi geri isterdim..." dedi.Musa Nemr Muhammed isimli bir diğer çocuk da "Şimdi nereden yiyecek bulacağız. Yemek yemek istiyoruz, ekmek istiyoruz" diyerek eski ramazanları özlediğini dile getirdi.Bir diğer çocuk "Ramazandan bir gün önce mahallenin çocuklarıyla toplanır ilahiler söylerdik" dedi.Başka bir çocuk ise "Geçen ramazan harikaydı. Her yeri süsledik ve hazırlandık. Fenerler ve süsler vardı" dedi.İsrail, ramazan ayının ilk cuma namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilerin Kudüs'e geçişine kısıtlama uyguladı. Ancak buna rağmen 80 binden fazla Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldı.