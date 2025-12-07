’Benin’de darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı’

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Sabah erken saatlerde küçük bir grup askerin devleti ve kurumlarını istikrarsızlaştırmak amacıyla isyan başlattıklarını belirten Seidou, şunları kaydetti:

"Bu durum karşısında Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı. Hükümet, halkı günlük işlerini normal şekilde sürdürmeye davet etmektedir."

Benin'deki darbe girişimi, kontrol altına alındı | Video