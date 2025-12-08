‘Benin’de darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı’

Benin İçişleri Bakanı Alassane Seidou, darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını bildirdi. Seidou, bir grup askerin darbe yapıldığını duyurmasına ilişkin, "Benin Silahlı Kuvvetleri ve komuta kademesi, yeminlerine bağlı kaldı. Verdikleri karşılık, durumun kontrol altında tutulmasını ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağladı" açıklamasında bulundu. Benin ordusu ile devlet televizyonunda bildiri okuyan askerler, yeni mesaj paylaşmadı.