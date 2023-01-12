Benin’de iktidar seçimden zaferle çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçimlerinin ilk geçici sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 9'uncu yasama döneminde, iktidar koalisyonunda yer alan "İlerici Birlik ve Yenileme Partisi" 53 milletvekili ile meclise en çok vekil yollayan parti oldu.

Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un desteklediği, iktidar koalisyonunda yer alan bir diğer parti "Cumhuriyetçi Blok" da 28 milletvekili çıkardı.

İktidar koalisyonu 109 koltuktan 81'ini alarak, mutlak çoğunluğa ulaştı.

Muhalefet kanadında ise eski Cumhurbaşkanı Boni Yoyi'nin partisi "Demokratlar" 28 koltukla meclise girmeye hak kazandı.

Demokratlar, 9'uncu yasama döneminde meclise girebilen tek muhalefet partisi oldu.

Toplam 7 partinin yarıştığı seçimlerde, diğer 4 parti yüzde 10 barajını aşamadı.

Seçimlere katılım oranı yüzde 38 seviyesinde kaldı.

Geçici sonuçlar, Anayasa Mahkemesinin onayının ardından resmiyet kazanacak.