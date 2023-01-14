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Giriş Tarihi: 14.1.2023 03:49

Benin'de milletvekili seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Benin'de 8 Ocak'ta yapılan genel seçimlerin kesin sonuçları açıklandı. Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin geçici sonuçları onayladığı duyuruldu

AA
Benin’de milletvekili seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Kesin sonuçlara göre, 8 Ocak'ta yapılan seçimlerde, iktidar koalisyonunda yer alan "İlerici Birlik ve Yenileme Partisi" 53, Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un desteklediği, iktidar koalisyonundaki bir diğer parti "Cumhuriyetçi Blok" da 28 milletvekili çıkardı.

İktidar koalisyonu 109 koltuktan 81'ini alarak mutlak çoğunluğa ulaştı.

Muhalefet kanadında ise eski Cumhurbaşkanı Boni Yayi'nin onursal başkanlığını yaptığı Demokratlar, 28 koltukla meclise girmeye hak kazandı.

Demokratlar, 9'uncu yasama döneminde meclise girebilen tek muhalefet partisi olsa da iktidar koalisyonunun oy pusulalarında hile yaptığını iddia ederek sonuçlara itiraz etmişti.

Anayasa Mahkemesi, 10 gün boyunca sonuçlara gelen itirazları inceleyecek.

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Benin'de milletvekili seçiminin kesin sonuçları açıklandı
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