Benzer vahşet Gazze’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımını Anma Töreni'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, büyük fikir ve dava, devlet adamı merhum Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız.Türkiye'nin eş sunucularından olduğu 11 Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü olarak ilan edilmesine dair karar tasarısı 23 Mayıs'ta BMGK'da kabul edildi. Srebrenitsa soykırımına benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerekiyor.29 yıl önce yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Tüm dünya olarak insanlık imtihanından geçiyoruz. Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda, "Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıldönümünde bir kez daha lanetliyorum. Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA