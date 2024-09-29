Benzin istasyonunda patlama: 13 ölü

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgede yangın çıktı. Aralarında 2 çocuğun da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken bölgedeki çalışmalar sürüyor. Bölgesel enerji operatörü Dagenergo, yaşanan patlamanın 'enerji objelerine' zarar verdiğini ve olay yeri yakınlarındaki bölgelere kısmi olarak elektrik sağlanamadığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dağıstan'da bir günlük yas ilan edildi.