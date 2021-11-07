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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Berlin Büyükelçisi Şen’den ‘NSU’ çağrısı

Berlin Büyükelçisi Şen’den ‘NSU’ çağrısı
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerin aydınlatılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Mercator Vakfı'nın, terör örgütü NSU'nun ortaya çıkmasının 10. yılı vesilesiyle düzenlediği etkinlikte konuşan Şen, "NSU cinayetlerinin ve diğer faili meçhul ırkçı ve yabancı düşmanı cinayetlerin tamamıyla aydınlatılması ve bunların iş birlikçilerinin ve destekçilerinin mahkemeye çıkarılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
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Berlin Büyükelçisi Şen’den ‘NSU’ çağrısı
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