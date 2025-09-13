Berlin’de binlerce kişi Filistin için sokağa döküldü! Alman siyasetçiden “Gazze’ye sessiz kalanların merhameti yoktur” açıklaması

İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı tutarlı bir politika izlemeyen Almanya'nın çifte standardını da eleştiren Wagenknecht, "Her savaş bir suçtur. Kim Ukrayna'da ölen siviller için gözyaşı döküyor ama Gazze'deki ölümlere sessiz kalıyorsa onun savaş mağdurlarına karşı merhameti yoktur. Dürüst olan orada da sesini yükseltmeli" şeklinde konuştu. Wagenknecht, Alman hükümetinin Gazze'de yaşananlarda suç ortağı olduğunu söyleyerek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya savaş teçhizatı sağlamaya devam ediyorlar" dedi.