Berlin’de binlerce kişi Filistin için sokağa döküldü! Alman siyasetçiden “Gazze’ye sessiz kalanların merhameti yoktur” açıklaması
Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg kapısı önünde düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Gösteride hep bir ağızdan "Gazze'de Soykırımı Durdurun" çağrısı yapılırken, Alman Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Partisi Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, Gazze’de yaşanan insanlık dışı olaylar için “Bu bir imha savaşıdır” açıklamasına yer verirken, “Kim Ukrayna'da siviller için gözyaşı döküyor ama Gazze'ye sessiz kalıyorsa, merhameti yoktur" dedi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi, "Gazze'de Soykırımı Durdurun" çağrısı ile gösteri düzenledi. Berlin'deki tarihi Brandenburg kapısı önünde "Gazze'de soykırımı durdurun" sloganıyla gerçekleştirilen gösteride İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına karşı tutarlı bir tepki göstermeyen Alman hükümeti protesto edildi.
Göstericiler "Bomba yerine diplomasi, Gazze'de suça ortak olmayın İsrail'e silah vermeyin, Filistin özgür olacak, soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı katılımcılar ise barış güvercinlerinin resmedildiği pankartlarla gösteride yer aldı. Gösteride zaman zaman "Filistin'e özgürlük" ve "Silahlanma yerine barış" sloganları atıldı. Gösteride Almanya'nın Ukrayna politikası da eleştirildi. Almanya'nın İsrail ve Ukrayna başta olmak üzere savaş bölgelerine silah göndermesine tepki gösterildi.
Almanya'da şubat ayında yapılan genel seçimde yüzde 5 barajı geçemediği için meclise giremeyen Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Partisi Genel Başkanı Sahra Wagenknecht gösteriye katılarak konuşma yaptı. Wagenknecht, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki göstererek, "Bu bir imha savaşıdır ve biz bu savaşı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.