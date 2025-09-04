Berlin’de bir araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

BILD'in haberine göre, perşembe günü öğleden sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı.

Kurbanlar arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu belirtiliyor. İlk belirlemelere göre, bir bakıcı ağır, birkaç çocuk ise hafif yaralandı.

Alman acil servisi, olayın kaza olduğunu belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...