Berlin’de Filistin’e destek gösterisine polisten sert müdahale

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların 3. yılının geride kalması nedeniyle Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Berlin polisinin göstericilere sert müdahalesinde birçok kişi gözaltına alındı.

Berlin’de Filistin’e destek gösterisine polisten sert müdahale
İHA
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Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtinde yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların üçüncü yılı nedeniyle bir araya geldi.

Berlin’de Filistin’e destek gösterisine polisten sert müdahale

Filistinlilerin de aralarında bulunduğu göstericiler, Filistin bayrakları açarak Gazze'deki saldırıların sona ermesini ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını talep etti. Göstericiler, Gazze ve Filistin'e destek sloganları atarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Berlin’de Filistin’e destek gösterisine polisten sert müdahale

Berlin polisi göstericilere sert müdahalede bulunurken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Resmi makamlardan müdahale sırasında gözaltına alınan veya yaralananların sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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