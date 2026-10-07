Berlin’de Filistin’e destek gösterisine polisten sert müdahale

Filistinlilerin de aralarında bulunduğu göstericiler, Filistin bayrakları açarak Gazze'deki saldırıların sona ermesini ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşmasını talep etti. Göstericiler, Gazze ve Filistin'e destek sloganları atarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.