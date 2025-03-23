Berlin’de gergin anlar: Aşırı sağ ve sol gruplar karşı karşıya geldi
Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı sağcılar yürüyüş yaptı. Ancak sol gruplar gösteriyi engellemeye çalışınca tansiyon yükseldi. Polisin de müdahale etmesiyle arbede yaşandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'in Friedrichshain semtindeki Ostkreuz Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 800 aşırı sağcı gösteri düzenledi.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde sol gruplar ise aşırı sağcıların yürüyüş yapmasını engellemek istedi.
Bunun için sol gruplar 15 karşıt gösteri düzenledi ve aşırı sağcıların yürüyüşünün planlandığı güzergah üzerinde bazı caddelerde eylem yaptı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Polis, iki grup arasında barikat kurdu. Göstericiler barikatı aşmaya çalışırken polis biber gazı kullandı.
Karşıt gösterilere 2 bin 500'den fazla kişi katıldı.
Aşırı sağcı gösteride ve karşıt gösterilerde yaklaşık 85 kişi gözaltına alındı.
PLANLANANDAN ÖNCE SONLANDIRILDI
Berlin polis sözcüsü Florian Nath aşırı sağcı gösteride anayasa aykırı semboller kullandıklarından dolayı 3 kişinin hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığını açıkladı.
Aşırı sağcılar, karşıt gösterilerden dolayı yürüyüşü istedikleri güzergah üzerinde yapamadı ve eylemi planlanandan önce sonlandırdı.