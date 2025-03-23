Berlin’de gergin anlar: Aşırı sağ ve sol gruplar karşı karşıya geldi

Almanya'nın başkenti Berlin'in Friedrichshain semtindeki Ostkreuz Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 800 aşırı sağcı gösteri düzenledi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde sol gruplar ise aşırı sağcıların yürüyüş yapmasını engellemek istedi.

Bunun için sol gruplar 15 karşıt gösteri düzenledi ve aşırı sağcıların yürüyüşünün planlandığı güzergah üzerinde bazı caddelerde eylem yaptı.