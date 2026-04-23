  • Haberler
  • Dünya Haberleri
Berlin'de İran’ın devrik liderinin oğluna saldırı! Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye kırmızı sıvı atıldı.

AA

Pehlevi, başkent Berlin'de Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi.

SIVI, SIRTINA VE ENSESİNE GELDİ

Binanın önündeki bir kişi, toplantının ardından korumalarıyla aracına giden Pehlevi'nin üzerine kırmızı sıvı attı. Sıvı, Pehlevi'nin sırtına ve ensesine geldi.

Şüpheli, olay yerinde yere yatırılarak gözaltına alındı. İran'ın devrik liderinin oğlu Pehlevi, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ALMANYA #BERLİN #RIZA PEHLEVİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!