Berlin’de ‘Z kuşağı’ protestolarına polisten sert müdahale! 22 gözaltı

Almanya'da son olarak 31 Ekim'de ülke genelinde sokaklara çıkan "Gen Z regelt" (Z Kuşağı İş Başında) adlı gençlik grubu, dün akşam başkent Berlin'de sosyal harcamalardaki kesintiler, artan yaşam maliyetleri ve Alman hükümetinin zorunlu askerlik planına tepki için bir araya geldi.