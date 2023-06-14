Berlusconi uğurlandı

İtalya'da kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 86 yaşında hayatını kaybeden eski başbakan ve Forza Italia (FI) Partisi lideri Silvio Berlusconi için dün cenaze töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katıldı. Devlet töreninin yapıldığı Milano'daki Duomo Katedrali'nde ve önündeki meydanda binlerce kişi Berlusconi'yi uğurladı. Ulusal yas kapsamında ülkedeki bayraklar yarıya indirildi. İzlediği siyaset ile İtalya tarihine geçen Berlusconi'nin yerine kimin geleceği merak ediliyor. Berlusconi aynı zamanda 6 milyar euro'luk kişisel serveti ile İtalya'nın en zengin kişileri arasında yer alıyor. Berlusconi'nin başbakan olduğu dönemde en sert muhalefeti yapan basın yayın organlarından olan La Repubblica Gazetesi, Berlusconi'nin ölümünü "Bir dönemin sonu" başlığıyla internet sitesinden duyururken, "İtalya tarihinin bir parçası gitti" ifadesini kullandı.