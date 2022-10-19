Berlusconi’nin Putin’e dair sözleri tartışmalara yol açtı

Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen Berlusconi'nin, bugün partisinin, parlamenterleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında sarf ettiği belirtilen bazı sözler ülkede gündem yarattı.

La Presse ajansının sitesinde yayınlanan ses kaydına göre Berlusconi, "Ben Başkan Putin ile yeniden bağlantı kurdum. Benim doğum günü dolayısıyla bana 20 şişe vodka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim. O, beni ilk 5 dostundan biri olarak açıklamıştı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kayıtta, "Rus bakanlar pek çok kez farklı etkinliklerde bizim onlarla savaşta olduğumuzu söylediler çünkü Ukrayna'ya silah ve mali yardım yapıyoruz. Ben kişisel olarak görüşümü açıklayamam çünkü basına anlatılırsa bu felaket olur ancak ben çok, çok ama çok endişeliyim." ifadeleri yer aldı.

ANSA ajansının haberinde de Berlusconi'nin aynı toplantıda, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine dair değerlendirmelerde bulunmuş olabileceği, böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde bunun "dünya savaşı" anlamına gelebileceğini söylediği ifade edildi.