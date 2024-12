Beşar Esad’ı Rusya’da nasıl bir gelecek bekliyor?

Beşar Esad, Şam'ın silahlı muhaliflerin eline geçmesinin ardından 8 Aralık'ta Moskova'ya gittii. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin eski liderine "insani nedenlerden dolayı" sığınma hakkı verildiğini duyurdu. RTVI'nın haberine göre eşi Esma, oğulları Hafız, Karim ve kızı Zein, Suriye lideriyle birlikte Moskova'da. Esad ailesinin nerede yaşadığına dair resmi bir bilgi ise henüz yok. Rus telegraf kanalları daha önce Suriye'deki durumun kötüleştiği Kasım ayının sonunda Esad'ın akrabalarını Rusya'nın başkentine taşıdığını yazmıştı Ayrıca Esad ailesinin Four Seasons Otel'de kaldığı iddia edildi. VChK-OGPU kanalı, Esad'ın daha sonra cumhuriyete kendi başına döndüğünü ve ailesinin Moskova'da kaldığını açıkladı. 2019'da The Financial Times , Esad'ın anne tarafından akrabaları olan Suriye liderinin kuzenlerinin Moskova Şehri "Başkent" ve "Federasyon" kulelerindeki 19 dairenin sahibi olduğunu iddia eden bir makale yayınladı. Gayrimenkulün değerinin 40 milyon doları aştığını yazdı.

FT'nin haberine göre kardeşlerden biri olan Hafız Makhlouf'un Moskova yakınlarındaki bir konut binasında üç odalı bir dairede yaşıyor. Bir kaynak, Esad'ın erkek ve kız kardeşlerinin Moskova'da daire satın almadığını belirtti. İddiaya göre mülkü Neva kulelerine yapılan yatırımlardan kâr elde etmek için aldılar. Telegram kanalı, Beşar Esad'ın ailesinin, Ulitsa 1905 Goda metro istasyonunun yakınındaki Klimashkina Caddesi'ndeki bir evde bir daireye yerleşmiş olabileceğine yazdı. Cheka-OGPU, Esad ailesinin Suriye'deki hizmetkarlarının da Rusya'ya taşınabileceğini belirti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Esad ailesinin sermayesinin 1-2 milyar dolar olduğunu tahmin ederken, Washington, zengin Suriyelilerin varlıklarının farklı hesaplarda veya offshore hesaplarda saklandığına inandığı için kesin bir rakam veremiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ise, Suriye eski cumhurbaşkanının mevcut parası rahat bir yaşam için yeterli. Telegraph haberinde, "Beşar Esad sürgündeki yeni lüks hayatında hâlâ şampanya yudumluyor ve havyar yiyor olabilir" dedi. Rusya'da Suriye'nin eski cumhurbaşkanının durumu resmi olarak açıklanmazken, Kommersant, gelecekte Beşar Esad'ın Rusya'dan siyasi sığınma hakkı alabileceğini öne sürdü.