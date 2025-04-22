Beslenme teknolojisinde devrim: Uzayda gıda üretimi testi yapılıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) desteklediği bir projeyle, hücrelerden gıda üretiminin uzay koşullarında mümkün olup olmadığı test ediliyor. Deney başarılı olursa, astronotlar biftekten püreye kadar birçok yemeği uzayda üretebilecek.

ESA'nın yürüttüğü çalışma, astronotlara yemek ulaştırma maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Şu an için bir astronotun günlük gıda maliyetinin yaklaşık 25 bin doları bulduğu bildirildi. Uzayda üretimin ise bu maliyeti azaltabileceği kaydedildi. ESA'dan yapılan açıklamada, uzun vadede Uluslararası Uzay İstasyonu'na küçük bir gıda üretim tesisi kurulması planlandığı bilgisi de paylaşıldı.