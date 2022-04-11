Beyaz fosfor bombası! İngiltere’den Ukrayna için korkutan uyarı: Akciğeri dışarıdan içeriye yıkıyor

Rusya Ukrayna savaşı 47. günde devam ederken, İngiltere'den kritik bir uyarı geldi. İngiltere savunma istihbaratı tarafından yapılan bir değerlendirmede Ukrayna'da beyaz fosforlu mühimmat kullanılabileceği ifade edildi.

"BENZER BİR UYGULAMA OLABİLİR"

İstihbarat yetkilileri bombanın özellikle Maripol'de kullanılabileceğini düşünüyor. Yapılan açıklmada, "Rus kuvvetlerinin Donetsk'te daha önceden beyaz fosforlu bomba kullanması gelecekte Mariupol'de de benzer bir uygulamanın olabileceğini gösteriyor" dedi.