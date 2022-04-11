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Giriş Tarihi: 11.4.2022 16:42 Son Güncelleme: 11.4.2022 16:53

Beyaz fosfor bombası! İngiltere'den Ukrayna için korkutan uyarı: Akciğeri dışarıdan içeriye yıkıyor

Beyaz fosfor bombası! İngiltere’den Ukrayna için korkutan uyarı: Akciğeri dışarıdan içeriye yıkıyor

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya Ukrayna savaşı Ukrayna'dan gelen acı görüntülerle devam ediyor. İngiltere'den ise Ukrayna'ya oldukça korkunç bir uyarı geldi. İngiltere istihbarat servisi Ukrayna'nın Mariupol'de beyaz fosfor bombası kullanabileceğini söyledi. Beyaz fosfor bombası insan vücudu üzerinde adeta bir felakete neden oluyor.

Rusya Ukrayna savaşı 47. günde devam ederken, İngiltere'den kritik bir uyarı geldi. İngiltere savunma istihbaratı tarafından yapılan bir değerlendirmede Ukrayna'da beyaz fosforlu mühimmat kullanılabileceği ifade edildi.

"BENZER BİR UYGULAMA OLABİLİR"

İstihbarat yetkilileri bombanın özellikle Maripol'de kullanılabileceğini düşünüyor. Yapılan açıklmada, "Rus kuvvetlerinin Donetsk'te daha önceden beyaz fosforlu bomba kullanması gelecekte Mariupol'de de benzer bir uygulamanın olabileceğini gösteriyor" dedi.

BİRKAÇ SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Ayrıca yetkililer, Rus kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgesindeki bombardımanlarının devam ettiğini, Ukrayna'nın ise birkaç saldırıyı püskürttüğünü ifade etti.

BEYAZ FOSFOR BOMBASI

Beyaz fosfor, normalde geceleri aydınlık hale getirmek ve sis perdesi kullanmak için kullanılıyor. Ancak bomba olarak kullandığında ise adeta bir felakete yol açıyor.

AKCİĞERİ DIŞARIDAN İÇERİYE YAKIYOR

İnsanlara büyük zarar veren fosfor bombası nefes aldığında akciğer dışarıdan içeriye doğru yakıyor. Bunun yanı sıra bu kimyasal silah vücutta ciddi yanıklara neden oluyor. Ayrıca kişinin vücudunda reaksiyon başladığında durumu tersine döndürme imkansız bir hale geliyor.

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Beyaz fosfor bombası! İngiltere'den Ukrayna için korkutan uyarı: Akciğeri dışarıdan içeriye yıkıyor
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