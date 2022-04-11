Beyaz fosfor bombası! İngiltere’den Ukrayna için korkutan uyarı: Akciğeri dışarıdan içeriye yıkıyor

Rusya Ukrayna savaşı 47. günde devam ederken, İngiltere'den kritik bir uyarı geldi. İngiltere savunma istihbaratı tarafından yapılan bir değerlendirmede Ukrayna'da beyaz fosforlu mühimmat kullanılabileceği ifade edildi.
"BENZER BİR UYGULAMA OLABİLİR"
İstihbarat yetkilileri bombanın özellikle Maripol'de kullanılabileceğini düşünüyor. Yapılan açıklmada, "Rus kuvvetlerinin Donetsk'te daha önceden beyaz fosforlu bomba kullanması gelecekte Mariupol'de de benzer bir uygulamanın olabileceğini gösteriyor" dedi.
BİRKAÇ SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ
Ayrıca yetkililer, Rus kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgesindeki bombardımanlarının devam ettiğini, Ukrayna'nın ise birkaç saldırıyı püskürttüğünü ifade etti.
AKCİĞERİ DIŞARIDAN İÇERİYE YAKIYOR
İnsanlara büyük zarar veren fosfor bombası nefes aldığında akciğer dışarıdan içeriye doğru yakıyor. Bunun yanı sıra bu kimyasal silah vücutta ciddi yanıklara neden oluyor. Ayrıca kişinin vücudunda reaksiyon başladığında durumu tersine döndürme imkansız bir hale geliyor.