Beyaz Kıta’nın imparatorları tehlike altında

Küresel ısınma, 18 penguen türünün en büyüğü olan imparator penguenlerinin sayısının hızla azalmasına neden oluyor. 2050'de Güney Okyanusu ve Antarktika'daki imparator penguenlerinin sayısının yüzde 26-47 oranında düşmesi bekleniyor. Bu yıl, 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'den Antartika'ya giden bilim insanlarının Horseshoe Adası'nda imparator penguenlere ilişkin gözlemleri, dünya bilim literatürüne çok değerli veriler sundu. Araştırma sonucunda en güncel penguen kolonilerinin haritası da yayınlandı. TÜBİTAK MAM Başkanı ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy "Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-2 uydusunun 2022'ye ait görüntülerinde Bellingshausen Denizi'ndeki Smyley Adası'ndaki koloniye ait on bin yavru imparator penguenin buzun erimesi sonucu suya düşerek öldükleri görüldü. Türk ve İngiliz bilim insanlarının bu gözlemleri gelecekte bizleri daha büyük iklim ve yok olma tehlikelerinin artacağını gösteriyor" dedi. AA