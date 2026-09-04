Beyaz önlüklü kahramana işkence

İsrail ordusunun 27 Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiyye, İsrailli gardiyanların kendisini darbetmeyi sürdürdüğünü, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları hakkında avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini belirtti. İnsan Hakları İçin Doktorlar kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, Filistinli doktor Ebu Safiyye, 30 Ağustos'ta görüştüğü avukatı aracılığıyla tutukluluk durumuna ilişkin bilgi verdi. Ebu Safiyye, İsrailli gardiyanların hassas bölgler de dahil olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerini darbettiğini aktardı. Ebu Safiyye'nin son görüşmesinde "kendisine yönelik kasıtlı istismarın hala devam ettiğini söylediği" belirtildi.

İŞTE HAFIZALARA KAZINAN O KARE

Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin 27 Aralık 2024'te üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar, Gazze'deki direnişinin ve sağlık çalışanlarının mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olarak hafızalara kazındı. İsrail ordusu hastane çevresini tanklarla kuşattığı sırada, hoparlörler ve insansız hava araçları aracılığıyla Dr. Ebu Safiyye'nin dışarı çıkması istenmişti. Dr. Ebu Safiyye, molozlar ve yıkıntılarla dolu caddede üzerinde beyaz doktor önlüğüyle, silahsız ve dimdik bir şekilde ileride bekleyen İsrail tanklarına doğru yürümüştü.

OĞLUNUN NAMAZINI KENDİSİ KILDIRMIŞTI

Dr. Hüsam Ebu Safiyye, hastaneyi tahliye etmesi yönündeki İsrail tehditlerine aldırmamış, 26 Ekim 2024 tarihinde İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki oğlu İbrahim Ebu Safiyye'nin cenaze namazını beyaz önlüğüyle hastane avlusunda kendisi kıldırmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör