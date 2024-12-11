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Giriş Tarihi: 11.12.2024 02:18

Beyaz Saray açıkladı: ABD askerleri Suriye'den çekiliyor mu?

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, ABD askerlerinin Suriye’de kalıp kalmayacağı sorusuna “evet” cevabını verdi

İHA
Beyaz Saray açıkladı: ABD askerleri Suriye’den çekiliyor mu?

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki ABD askerlerinin bölgeden çekilip çekilmeyeceğine dair Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, New York'ta düzenlenen bir konferansta, Suriye'deki ABD askerlerine değinerek, "Bu birlikler çok özel ve önemli bir nedenle oradalar, bir tür pazarlık kozu olarak değil. ABD askerleri DEAŞ'la savaşmak için 10 yıldan uzun bir süredir oradalar ve bu misyona hala bağlıyız" dedi.

Finer, ABD askerlerinin Suriye'de kalıp kalmayacağına dair gelen soruya ise "evet" cevabını verdi.

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Beyaz Saray açıkladı: ABD askerleri Suriye'den çekiliyor mu?
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