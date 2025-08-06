Beyaz Saray açıkladı: Trump ve Putin yüz yüze görüşecek!

ABD basınında yer alan haberde Trump ile Putin'in yüz yüze görüşeceğinin iddiası üzerine Beyaz Saray'dan açıklama gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Putin görüşmesinin hayli mümkün olduğunu söylerken, "Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti." dedi.

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 22:51 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2025 23:31

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta yüz yüze görüşeceği iddia edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump-Putin görüşmesinin hayli mümkün olduğunu söyledi.

Leavitt, "Başkan Trump'ın bugün Truth Social'da da paylaştığı gibi Özel Temsilci (Steve) Witkoff'un Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede büyük ilerleme kaydedildi. Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteğini dile getirdi ve Başkan, hem Devlet Başkanı Putin hem de Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmeye açık olduğunu belirtti." dedi.