Beyaz Saray: Al Jazeera muhabirinin cenazesine polis müdahalesi "rahatsız edici"

Bugün görevindeki son günü olan Psaki, Beyaz Saray'da son kez basın toplantısı düzenledi.

İsrail polisinin öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etmesine ilişkin görüntüleri değerlendiren Psaki, "Bu görüntüleri gördük, bu oldukça rahatsız edici." ifadesini kullandı.

Psaki, yaşamını yitiren bir gazeteciyi herkesin anması gerektiğini belirterek, "Bugünkü cenaze törenine müdahale rahatsız edici, bu müdahaleyi üzüntüyle karşılıyoruz, bu barışçıl bir süreç olmalıydı." dedi.

Herkesi bu hassas zamanda saygılı olmaya davet eden Psaki, Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin soruşturma konusunda Filistinli ve İsrailli yetkililer ile iletişim halinde olduklarını ve şu anda herhangi bir soruşturmaya dahil edilmediklerini kaydetti.

AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na çarşamba düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.