Beyaz Saray, Atina Büyükelçisinin istifasının istendiğini açıkladı!

Trump'a, kendisine bu görevi verdiği için teşekkür ederek sözlerine başlayan Zacharia, 3 Kasım seçimleri öncesinde Trump yönetiminin özellikle ekonomi alanında çok önemli adımlar attığını anlattı.

Zacharia, "hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme" iddialarıyla gündeme gelen ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle ile ilgili yönetimin ne yapacağı sorusuna yanıt verdi. ABD'li Sözcü, "Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Kendisi, ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz." dedi. ABD Başkanı Trump da dünkü açıklamasında, Guilfoyle'un görevden alınabileceğini ifade etmişti.