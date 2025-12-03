Beyaz Saray duyurdu: "ABD ile Rusya verimli bir görüşme yaptı"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD ile Rusya görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ile Rusya verimli bir görüşme yaptı. Witkoff ve Kushner görüşmenin ardından Trump'a bilgi verdi." İfadelerine yer verildi.

"UŞAKOV TEMASLAR SÜRECEK" DEMİŞTİ Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Görüşmenin "faydalı" olduğunu söyleyen Uşakov, "Görüşmede, Amerikalıların bize ilettiği belgelerle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Temaslar sürecek. Amerikalılar, (Ukrayna'da) uzun vadeli çözümün sağlanması için girişimlerde bulunmaya hazır. Bu, hedeflerimize uygun. Amerikalılar, bu konuda görüşlerimizi ve kilit tekliflerimizi kayda almaya hazır olduklarını teyit etti." diye konuştu.